Kwakkelend Benfica verspeelt opnieuw punten

Benfica, de afgelopen vier seizoenen kampioen van Portugal, staat daarmee op 17 punten na acht speelrondes. Het gat met koploper FC Porto is vijf punten en het gat met rivaal Sporting Portugal is drie punten. Sporting Portugal speelde vanavond met 0-0 gelijk tegen FC Porto in de eerste Portugese topper van het seizoen. De zwakke prestaties van Benfica zijn zeker niet te wijten aan aanvoerder Jonas Gonçalves. De 33-jarige aanvaller uit Brazilië maakte vanavond alweer zijn negende treffer in acht competitieduels. Het was echter niet genoeg voor de overwinning voor Benfica, want Ricardo Valente maakte halverwege de tweede helft gelijk namens de ploeg van het eiland Madeira. Trainer Rui Vitória, bezig aan zijn derde seizoen bij Benfica, ligt door de teleurstellende resultaten in de eerste maanden van het seizoen flink onder de vuur bij de aanhang en de Portugese media.