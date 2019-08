Kwetsbaar Leverkusen klopt promovendus, Weghorst trefzeker voor VfL Wolfsburg

Leverkusen kende een moeizame voorbereiding op het nieuwe seizoen waarin slechts één van de acht oefenduels werd gewonnen. Vorig weekeinde toonde de formatie van Peter Bosz al enige verbetering door Alemannia Aachen met 4-1 uit de DFB-Pokal te knikkeren, al is die ploeg inmiddels afgezakt tot het vierde niveau.



In de openingsfase van het eerste Bundesligaduel trok Leverkusen, zonder Daley Sinkgraven, de lijn van het gewonnen bekerduel door. Na elf minuten kwam Bayer op voorsprong doordat Leon Bailey ietwat gelukkig een schot van Kevin Volland binnen frommelde. Het bleek de opmaat voor een zinderende eerste helft. De bezoekers kregen na een kwartier de gelijkmaker in de schoot geworpen na een cruciale fout van Julian Baumgartlinger. Sven Michel strafte de blunder af.



De controlerende middenvelder van Leverkusen maakte amper vier minuten later zijn fout goed. Met een splijtende pass bracht hij Kai Havertz (20) in scoringspositie. Het geroemde toptalent rondde met een fijn stiftje af: 2-1. De defensie van Bosz oogde echter kwetsbaar. Dat leidde er toe dat Paderborn na 25 minuten opnieuw op gelijke hoogte kwam via Streli Mamba na zwak verdedigend werk van onder anderen Jonathan Tah.



Leverkusen is daarentegen ook in staat om met flitsend spel kansen te creëren. Dat bleek vorig seizoen al en vanmiddag tegen Paderborn opnieuw. Na 70 minuten tikte Volland de 3-2 binnen na een fijne aanval. Dat Leverkusen in de slotfase niet de vierde en vijfde treffer maakte, mocht de voorhoede worden aangerekend.