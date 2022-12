Kylian Mbappé reageert op provocaties doelman Emiliano Martínez: ‘Dat is niet mijn probleem’

Kylian Mbappé zal het verdriet over de verloren WK-finale tegen Argentinië voor altijd met zich meedragen. Dat zei de Franse aanvaller na de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Strasbourg, die hij in de blessuretijd besliste uit een strafschop (2-1). Mbappé reageerde ook voor het eerst op de actie van de Argentijnse doelman Emiliano Martínez.

,,Ik denk dat ik nooit over die nederlaag heen ga komen. Ik heb sindsdien moeilijke momenten gehad”, zei Mbappé, die desondanks tien dagen na de verloren finale van het WK in Qatar al weer in actie kwam voor PSG. De 24-jarige aanvaller vond dat zelf vanzelfsprekend. ,,Ik zei tegen mijn teamgenoten dat er geen enkele reden is waarom de club de prijs zou moeten betalen voor het falen van de nationale ploeg. Het zijn twee totaal verschillende situaties. Het doet me goed om terug te komen met een overwinning en weer verbinding te hebben met mijn club, de supporters en mijn teamgenoten.”

Mbappé blonk de afgelopen weken uit op het WK. Hij werd topscorer van het toernooi met acht doelpunten, waarvan hij er drie maakte in de finale tegen Argentinië (3-3). Ook in de noodzakelijke strafschoppenserie schoot Mbappé raak vanaf 11 meter, maar desondanks ging de wereldtitel naar de Argentijnse ploeg van Lionel Messi, zijn teamgenoot bij PSG. Terwijl de Argentijn nog vakantie heeft om na te genieten van het WK, was de Fransman gisteravond al weer van doorslaggevende waarde voor de koploper van de Franse voetbalcompetitie.

Volledig scherm Kylian Mbappé, inzet: doelman Emiliano Martínez. © AP

Tijdens het WK sprak Mbappé amper met de pers en na de finale liet hij alleen via de sociale media van zich horen. Na zijn rentree bij PSG wilde Mbappé wel praten. Hij reageerde onder meer op de provocaties van de Argentijnse keeper Emiliano Martínez, die tijdens de festiviteiten na de finale Mbappé op diverse manieren belachelijk maakte. Zo vroeg hij tijdens het feest in de kleedkamer om een moment stilte voor de aanvaller en verklaarde hij hem vervolgens dood. Tijdens de huldiging in Buenos Aires maakte hij obscene gebaren met een pop waar het gezicht van Mbappé op was geplakt.

,,Ach, dat is niet mijn probleem", bleef Mbappé nuchter in zijn reactie. ,,Ik verspil geen energie aan zulke triviale dingen.” Vanuit de Franse voetbalbond is een klacht ingediend bij de Argentijnse. Ook Aston Villa-trainer Unai Emery liet weten zijn doelman nog even te willen spreken over zijn acties.