Kylian Mbappé spreekt zich uit: ‘Ik wilde deze zomer weg en heb dat vroeg genoeg aangegeven’

Het is de eerste keer dat Mbappé zelf naar buiten treedt over zijn mislukte transfer naar Real Madrid, waar hij al van jongs af aan groot fan van is. ,,Ik heb gevraagd om te vertrekken, want vanaf het moment dat ik mijn contract (dat loopt tot medio 2022, red.) niet wilde verlengen, wilde ik dat de club nog een transfersom aan me over zou houden zodat ze een speler met kwaliteit als vervanger konden halen", legt Mbappé uit.

Maar hoewel Real Madrid tot 180 miljoen euro zou hebben geboden deze zomer, Paris Saint-Germain liet Mbappé niet gaan. Naar verluidt omdat het te laat in de transferzomer zou zijn geweest: ,,Mijn standpunt is al heel vroeg duidelijk geweest. Ik wilde vertrekken en dat heb ik snel genoeg aangegeven. Ze deden alsof ik het eind augustus pas had gezegd, maar dat is niet zo, want dan zou ik een dief lijken. Ik heb eind juli al aangegeven weg te willen.”

Mbappé vervolgt: ,,Paris Saint-Germain heeft me veel gebracht en ik ben altijd gelukkig geweest in de tijd dat ik hier speel. Dat ben ik nog steeds. Ik wilde dat er een deal zou komen waarbij alle partijen tevreden zouden zijn. Dat ik zes of zeven aanbiedingen voor een contractverlenging heb afgewezen is niet waar, ook niet dat ik niet meer met Leonardo (technisch directeur, red.) wil praten.”

Mbappé kwam in 2018 voor 145 miljoen euro over van AS Monaco. Sindsdien manifesteerde de pas 22-jarige Fransman zich tot een van de beste spelers ter wereld. De afgelopen drie seizoenen werd Mbappé steeds topscorer van de Franse competitie. Volgend seizoen loopt zijn contract af en mag hij transfervrij vertrekken uit Parijs.

