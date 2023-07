‘Kylian Mbappé zwicht voor druk Paris Saint-Germain en wil contract uitdienen’

Paris Saint-Germain houdt in dat geval geen transfersom aan hem over. De Franse kampioen zou hem daarom nu moeten verkopen, maar voor de Qatarese voorzitter Nasser Al-Khelaifi is dat nog geen optie. ,,Kylian kan niet gratis vertrekken”, zei voorzitter Al-Khelaifi eerder deze maand. Hij stelde Mbappé voor een duidelijke keuze: bijtekenen of snel vertrekken. De preses wil nog deze maand duidelijkheid van zijn sterspeler. PSG betaalde in 2018 nog 180 miljoen euro aan AS Monaco, die in 2017 al op ‘huurbasis’ naar Parijs was gekomen. Na zes jaar bij PSG staat Mbappé op 260 wedstrijden, waarin hij goed was voor 212 doelpunten en 98 assists.