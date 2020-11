La Liga verlaagt salarisplafonds, Barcelona hard getroffen

samenvatting Enrique haalt schouders op na rampavond Ramos: ‘Die derde pingel had hij óók genomen’

15 november Wat een feestelijke avond voor Sergio Ramos had moeten worden, is voor de Spaanse verdediger uitgedraaid op een deceptie. Ramos kreeg tweemaal vanaf elf meter de mogelijkheid om gelijk te maken tegen Zwitserland, maar na 25 benutte strafschoppen schoot hij nu twee keer mis. Spanje pakte in de slotfase nog wel één punt: 1-1.