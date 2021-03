Laatste kans voor Bosz? ‘Dit is geen finale voor hem’

De oud-speler van sc Heerenveen en Ajax kwam dit seizoen achttien keer in actie in de Bundesliga. De laatste weken zat Sinkgraven in de Duitse competitie op de bank, in de Europa League kwam hij wel in actie. Bayer Leverkusen werd vorige week in de eerste knock-outronde uitgeschakeld door Young Boys, dat het nu gaat opnemen tegen Ajax.