Lacazette redt Arsenal, degradatiezorgen Krul en Norwich nemen toe

Het Crystal Palace van Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald won in eigen huis van het Watford van de geblesseerde Daryl Janmaat. De thuisploeg, waar Van Aanholt de hele wedstrijd speelde en Riedewald de hele wedstrijd op de bank bleef, won met 1-0 door een goal van Jordan Ayew.



Newcastle United won het uitduel met Southampton. Southampton-speler Moussa Djenepo kreeg in de eerste helft al een rode kaart nadat hij op het been van Isaac Hayden ging staan. Een handsbal van Sofiane Boufal leverde Newcastle United vervolgens nog een penalty op, maar net als drie van de vier voorgaande penalty's miste Matt Ritchie ook dit keer. Uiteindelijk was het Allan Saint-Maximin die de man-meer-situatie namens The Magpies uitbuitte en zorgde voor de 0-1 zege van Newcastle.



Wolverhampton Wanderers, dat verrassend vijfde staat, liet in eigen huis dure punten liggen in de jacht op Europees voetbal. Brighton & Hove Albion en Davy Pröpper, die de hele wedstrijd speelde, hielden de nummer vijf van de Premier League op 0-0.