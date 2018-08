Lahm voorzitter Duits organisatiecomité bij toewijzing EK 2024

De beslissing over het gastland voor het EK in 2024 valt op 27 september in Nyon. De enige concurrent van Duitsland is Turkije. Het is de bedoeling dat Lahm naast het EK in 2024 ook andere werkzaamheden gaat verrichten voor de DFB. Hij is nu al ambassadeur van het Duitse projectteam voor het EK in 2024.