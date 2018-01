Lammers maakt wereldgoal tegen Fluminense

PSV heeft in het Amerikaanse Orlando de laatste wedstrijd in het toernooi om de Florida Cup met een gelijkspel afgesloten. Vlak voor rust eist Sam Lammers een hoofdrol voor zich op. Hij fopte twee verdedigers met een paar uitstekende bewegingen en krulde de bal daarna bijzonder fraai in de rechterhoek.