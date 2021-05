Lang en Vormer loodsen Club Brugge naar zeventiende landstitel in België

Vorig seizoen werd Club Brugge als koploper tot kampioen uitgeroepen, nadat het seizoen wegens de coronapandemie vroegtijdig was beëindigd. In de jaren 70 slaagde Club Brugge er voor het laatst in om de titel te prolongeren. Voor Philippe Clement is het zijn derde landstitel op rij. In 2019 deed hij dat eerst met Racing Genk, nu twee keer op rij met Club Brugge. Clement komt daarmee in een rijtje met Jan Boskamp, die in de jaren 90 drie keer op rij kampioen werd met Anderlecht. Club Brugge kan nu feestend richting de thuiswedstrijd van komende zondag tegen Racing Genk. De ploeg van John van den Brom won eerder op de avond nog met 4-0 van Royal Antwerp FC en kwam daarmee op twee punten van Club Brugge, maar de koploper bezweek niet onder de druk van de achtervolger.



Club Brugge staat drie punten voor op nummer twee Racing Genk, dat zondag (18.30 uur) op de slotdag van de play-offs nog op bezoek komt in het Jan Breydelstadion. Op basis van de reguliere competitie (waarin Club Brugge ruim bovenaan eindigde) gaat de titel naar Brugge, ook als Genk zondag in punten nog gelijk komt. Voor de start van de play-offs moesten de vier clubs de helft van hun punten inleveren, maar Club Brugge hield ondanks een slechte start (gelijke spelen bij Anderlecht en Antwerp, 3-0 nederlaag bij Genk) uiteindelijk stand. Na de 2-1 zege op Antwerp van afgelopen zondag werd het vanavond 3-3 bij Anderlecht, het team van Vincent Kompany.