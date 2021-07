Lang helpt Club Brugge aan winst Belgische Super Cup tegen Van den Brom

Club Brugge heeft de Belgische Super Cup, een duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, binnengesleept. Met Noa Lang en Bas Dost in de basis won kampioen Club met 3-2 van het KRC Genk van trainer John van den Brom. Lang maakte in Brugge vlak na rust uit een strafschop de 2-1.

Voor de pauze was Genk op voorsprong gekomen via Theo Bogonda, maar in de extra tijd van de eerste helft zette Matej Mitrovic de gelijkmaker op het scordebord.

Vanaf elf meter scoorde Lang in de 48ste minuut de 2-1. Lang kreeg wel een gele kaart omdat hij zijn treffer iets te uitbundig met de fans van Brugge vierde. Twee minuten later leek Club de wedstrijd te beslissen via Clinton Mata: 3-1.



Van den Brom bracht niet veel later oud-Ajacied Carel Eiting in de ploeg. Aan het begin van de tweede helft was Cyriel Dessers, oud-speler van onder meer Heracles Almelo en FC Utrecht, al in het veld gekomen. Genk wist nog wel tegen te scoren, maar deed dat pas diep in blessuretijd van de tweede helft. De treffer kwam op naam van de Finse invaller Jere Uronen.

Volledig scherm Spelers van Club Brugge. © BELGA

Naast Lang had ook spits Dost een basisplaats bij Club Brugge. Datzelfde gold voor de pas 16-jarige middenvelder Noah Mbamba. Dost werd een klein kwartier voor tijd gewisseld en Lang in de 85ste minuut. Aanvoerder Ruud Vormer ontbrak. Hij ging preventief in isolatie nadat hij in nauw contact is geweest met een persoon die positief testte op het coronavirus. Vormer werd zelf negatief bevonden, maar laat zich uit voorzorg voorlopig even niet zien bij zijn club.