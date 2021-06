Laporta geeft Ronald Koeman nog meer hoop: ‘Zie hem eerder blijven dan vertrekken’

Dat vertelde Laporta vanmiddag tijdens de presentatie van de van Manchester City overgekomen Eric García. Net als een dag eerder - toen Sergio Agüero werd voorgesteld aan de pers - gingen veel vragen niet zozeer over de nieuwe aanwinst, maar over de toekomst van Koeman.

,,Ik kan nog steeds geen antwoord geven op al jullie vragen, maar de gesprekken gaan heel goed”, wilde Laporta kwijt. ,,Er is een zeer goede communicatie. Het duurt niet lang voordat jullie duidelijkheid krijgen.”

Op de vraag of hij verwacht dat Koeman blijft of dat er volgend seizoen een andere trainer voor de groep staat, gaf hij een voor de voormalig bondscoach van Oranje hoopgevend antwoord. ,,Dan denk ik eerder aan de eerste dan aan de tweede optie. Ik denk ook dat deze periode van bezinning goed was. Als Koeman blijft, gaan we dingen verbeteren. Zodat wat ons vorig seizoen is overkomen niet opnieuw gebeurt.”

,,Ik voel me erg op mijn gemak bij Koeman en ik hoop hij ook bij mij. Er waren slechts een paar punten die ik wilde verduidelijken en daar werken we aan. We wachten tot de gesprekken eindigen. Alles wat we doen is in het belang van Barça.”

Koeman zelf keerde maandag na een kort verblijf in Amsterdam terug in Barcelona, maar ontbrak bij de presentatie van Agüero en García. Volgens Spaanse media wordt uiterlijk volgende week duidelijk of de 58-jarige trainer zijn tot medio 2022 doorlopende contract mag uitdienen, of dat hij na een mager seizoen (waarin alleen de Copa del Rey werd gepakt) toch het veld moet ruimen.

Volledig scherm Ronald Koeman. © EPA

Volledig scherm Ronald Koeman voerde vorige week met zaakwaarnemer Rob Jansen een kort gesprek met Laporta in Camp Nou. © EPA