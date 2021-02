Laporta over Messi: ‘Hij levert de club meer op dan hij kost, zijn waarde is ongekend’

,,We hebben dit eerder onderzocht”, zegt de 58-jarige Laporta, die eerder van 2003 tot 2010 voorzitter van FC Barcelona was. In die functie maakte hij de doorbraak van Messi onder trainers Frank Rijkaard en Henk ten Cate van dichtbij mee. ,,Cijfers tonen aan dat het financieel verantwoord is wat we hebben gedaan. Een derde van de inkomsten die we genereren zijn aan hem te danken. Niet alleen in economische zin is hij echter van belang, maar ook sportief en emotioneel. Zijn waarde voor FC Barcelona is ongekend.” Onlangs werd al duidelijk dat zo'n tachtig procent van alle Barcelona-shirtjes wereldwijd zijn bedrukt met Messi en zijn rugnummer 10. De verkiezingen voor de nieuwe voorzitter van FC Barcelona werden onlangs uitgesteld van 24 januari naar 7 maart, omdat het door de oplopende coronacijfers in Catalonië niet mogelijk was om de verkiezingen goed te laten verlopen.