Laporta over schuld Barça: ‘Het is 1,35 miljard euro, het vorige bestuur heeft gespeeld met bestaan van de club’

Woedende voorzitterJoan Laporta heeft vanmiddag bij een persconferentie van exact twee uur in Camp Nou verdere uitleg gegeven over de financiële situatie bij FC Barcelona. ,,Het vorige bestuur heeft er een enorme puinhoop van gemaakt. Op dit moment bedraagt ​​de schuld van Barça liefst 1,35 miljard euro. Ja, echt waar, zo erg en zorgwekkend is de situatie van deze club. De financiële situatie is dramatisch", zei Laporta tegen de Spaanse pers.

De voorzitter van FC Barcelona gooide vooral weer met modder naar zijn voorganger Josep Maria Bartomeu, die vorige week in een open brief gehakt maakte van het beleid van Laporta. ,,Ik heb alles gelezen en het zijn allemaal leugens. Niemand kan aan zijn verantwoordelijkheden ontsnappen. Wat zij hebben gedaan is een totale oplichting van alle socio’s van deze club", zei Laporta.



,,Het vorige bestuur negeerde gewoon financiële controles. Net als in Barça-gate werden andere facturen ‘opgesplitst’ om te voorkomen dat ze door het toezicht moesten lopen zoals het had moeten zijn. Ook bij de plannen voor de reconstructie van Camp Nou is dat gebeurd. Ze blijven maar liegen en ontkennen. Ik kan er niet meer tegen, dus ik moest reageren op de valse aantijgingen van vorige week.”

Volledig scherm Joan Laporta zondagavond op de tribune in Camp Nou, waar hij Barcelona met 4-2 zag winnen van Real Sociedad. © EPA Laporta vertelde dat zelfs de veiligheid van supporters in het gevaar kwam vanwege nalatigheid door het vorige bestuur. ,,We kwamen erachter dat we met spoed reparatiewerkzaamheden in Camp Nou moesten laten uitvoeren. Als we dat niet zouden doen, dan zouden mensen in het stadion in gevaar zijn geweest. Het vorige bestuur liet Camp Nou open terwijl er gevaar was, terwijl ze wisten van de risico’s", zei een soms woedende Laporta. ,,De kosten van die werkzaamheden bedroegen 1,8 miljoen euro. Doordat we zo snel gehandeld hebben, kon het publiek gisteren gelukkig weer veilig naar Camp Nou komen.”



Er waren zondagavond 20.000 supporters aanwezig bij de 4-2 zege op Real Sociedad bij de start van de competitie.

Laporta ging de leugens van Bartomeu stuk voor stuk af in zijn persconferentie, waarin hij de vloer aanveegde met zijn voorganger. ,,Bij welke leugen ben ik nu? De zesde of de zevende? Ik ben de tel inmiddels kwijt, sorry.”

Gigantische risico's

Hij neemt het zijn voorgangers kwalijk dat de salarissen voor de spelers gigantisch waren. ,,Het sloeg nergens op wat ze deden. Ze keken alleen maar naar de korte termijn en namen enorme risico's voor deze club, alleen zodat ze zelf snel succes konden behalen. Maar zelfs met al die risico's is ze dat niet gelukt. Het kon helemaal niet, ze geven veel meer uit dan er binnenkwam, zelfs al voor corona. De 68 miljoen euro aan ‘salarisverlaging’ waarover door het vorige bestuur is gecommuniceerd, was niet echt een besparing. Dat geld moest later nog worden betaald aan de spelers in de vorm van bonussen aan het einde van hun contract. Het was dus gewoon uitstel van betaling", zei Laporta.

,,We waren er tot vorige week zeker van dat we het contract van Lionel Messi konden vernieuwen, maar dat was omdat we de cijfers die we nu kennen nog niet kenden. We hadden de cijfers van de vorige begrotingen. We zouden nog wat ruimte kunnen zien als we spelers verkochten en salarissen verlaagden, maar dat bleek met de huidige cijfers echt niet meer mogelijk. Het is goed zo, voor Leo en voor de club. Hij moet iets moois gaan opbouwen in Parijs en wij moeten verder zonder hem, met een fris en gretig team. We denken er niet aan om talentvolle spelers als Ansu Fati, Pedri of Frenkie de Jong te verkopen. Andere spelers wel, maar niet jonge spelers die de toekomst van deze club vertegenwoordigen.”

,,Het is niet waar dat het salarishuis van de club explodeerde om te concurreren met de staatsclubs als PSG en Manchester City. Het was een verkeerde besteding van de 222 miljoen euro die de club verdiende aan Neymar in 2017. Het transferbeleid van de club was gewoon ongekend slecht. Het spijt me dat ik jullie om de oren blijf slaan met al deze details en cijfers, maar het is nodig om duidelijk te maken wat voor puinhoop er hier van gemaakt is", vervolgde Laporta.

Volgens Laporta is het nu vooral zaak om de enorme puinhopen op te ruimen. ,,Om te bouwen aan een gezonde en stabiele toekomst voor deze club, maar de club is gelukkig niet meer in direct gevaar met ons huidige plan. We willen volgend jaar nog steeds beginnen met de verbouwing van Camp Nou, maar al die plannen zullen we opnieuw moeten berekenen. Het vorige bestuur dacht ook het Estadi Johan Cruyff voor 4 miljoen euro te kunnen bouwen. Dat heeft meer dan 25 miljoen euro gekost.”

Ronald Koeman gaf zondag na de winst (4-2) van FC Barcelona op Real Sociedad toe dat hij Messi liever nog in zijn team zou hebben. Bekijk hieronder de video.

