Laporta viert terugkeer als preses Barça met eerbetoon aan Cruijff

Goed nieuws voor KoemanJoan Laporta wordt de nieuwe voorzitter van FC Barcelona. De advocaat en goede vriend van Johan Cruijff, die eerder al tussen 2003 en 2010 de baas van de Catalaanse club was, bleef met 54.2% van de stemmen zijn twee rivalen ver voor. Laporta vierde zijn zege met een eerbetoon aan Cruijff. Zijn team kwam met mondkapjes met nummer 14 het podium in Camp Nou op.

De winst van Laporta is ook goed nieuws voor Ronald Koeman. De trainer heeft de laatste twee maanden zijn positie al verstevigd met de goede resultaten van zijn ploeg, maar heeft bovendien een goede band met Laporta. In 2003 was Koeman de eerste keus van Laporta als trainer, toen de advocaat als nieuwe preses van FC Barcelona werd gekozen. Maar Ajax wilde destijds een forse transfersom voor zijn trainer, iets wat een Barça in crisis toen niet kon of wilde betalen. Uiteindelijk werd Frank Rijkaard de nieuwe coach. In vijf seizoenen onder Rijkaard won Barcelona twee keer La Liga en de Champions League in 2006. Na twee seizoenen zonder prijzen werd Rijkaard in de zomer van 2008 vervangen door Pep Guardiola. Onder zijn leiding won Barcelona in vier seizoenen liefst veertien prijzen, waaronder drie landstitels en twee keer de Champions League.

In afwachting van de definitieve resultaten werd zondagavond al gespeculeerd over de plannen van Laporta. Een belangrijke kandidaat om de nieuwe technisch directeur van de club te worden is Jordi Cruijff, die op dit moment in China werkt. Laporta en de familie Cruijff hebben ook na de dood van Johan een goed contact gehouden. En Jordi, op zijn beurt, heeft in zijn columns in de krant Sport sinds vorige zomer bijna wekelijks het werk van trainer Koeman verdedigd, die nog tot 2022 een contract heeft bij Barça.

In totaal heeft iets meer dan de helft van de 110.000 stemgerechtigde socio’s van Barcelona zijn stem uitgebracht. Ondanks alle beperkingen wegens de coronamaatregelen was het een van de hoogste opkomsten ooit, mede dankzij de 22.000 stemmen die per post werden uitgebracht. Verwacht wordt dat Laporta maandag uitgebreid zijn plannen voor de noodlijdende club bekend zal maken.

Laporta sprak eind vorig jaar zijn steun al uit aan Koeman, die zijn ploeg de afgelopen maanden (met uitzondering van de 1-4 tegen PSG) goed laat spelen en presteren. ,,Het enige dat ik weet, is dat mijn contract na dit seizoen nog een jaar doorloopt”, antwoordde Koeman onlangs op vragen over zijn toekomst bij de Catalaanse club. ,,De nieuwe voorzitter zal zijn zegje doen. Ik concentreer me alleen op het winnen van wedstrijden. De rest ligt niet in mijn handen.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Laporta gaat in elk geval proberen om de nog altijd zeer bepalende Messi voor de club te behouden. Daarnaast zal hij snel een reddingsplan moeten opstellen en uitvoeren om de enorme schuldenlast van FC Barcelona te verlichten.

Volledig scherm Joan Laporta keert terug als voorzitter van FC Barcelona. © EPA

Volledig scherm Joan Laporta met Lionel Messi in de zomer van 2010. © EPA

