Laporte bezorgt Guardiola zijn negende prijs bij Manchester City

Voor 8000 toeschouwers op Wembley was Aymeric Laporte de matchwinnaar. Hij kopte een vrije trap van Kevin de Bruyne in de 82ste minuut raak. Nathan Aké zat bij City het hele duel op de bank, bij Spurs viel Steven Bergwijn in de blessuretijd in.



Manchester City veroverde de League Cup voor de achtste keer. Daarmee kwam de club op gelijke hoogte met recordhouder Liverpool. Zes van die acht zeges pakten de ‘Citizens’ in de laatste acht jaar. Manchester City speelt woensdagavond de uitwedstrijd bij Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. Met een voorsprong van tien punten op Manchester United is de derde landstitel in vier seizoenen ook bijna binnen voor City.



Tottenham Hotspur won sinds de FA Cup-winst in 1991 nog maar twee prijzen: de League Cup in 1999 en 2008. Daar kwam vandaag geen derde prijs in dertig jaar tijd bij voor de club uit Londen, waar Ryan Mason (29) interim-trainer is na het ontslag van José Mourinho.