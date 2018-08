Lazio-fans versperren vrouwen toegang tot 'heilige loopgraven'

In de flyer, die werd aangetroffen op de tribune bij aanvang van de wedstrijd Lazio-Napels, noemen de auteurs de Curva Nord een 'heilige plaats' en vergelijken ze de eerste rijen met loopgraven waar vrouwen niet thuishoren, zo meldt de BBC.



,,De Curva Nord is voor ons een heilige plaats”, stelt het pamflet dat door veel Lazio-fans gedeeld werd op sociale media. ,,Een omgeving waar een ongeschreven code gerespecteerd moet worden. De eerste paar rijen werden altijd al ervaren als loopgraven. In de loopgraven laten we geen vrouwen, echtgenotes en vriendinnen toe. We nodigen hen uit om plaats te nemen vanaf de tiende rij. Diegenen die het stadion beschouwen als een alternatief voor een zorgeloze en romantische dag in Villa Borghese (openbaar park in Rome), moeten een andere sectie opzoeken.”