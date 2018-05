Lazio ondanks gelijkspel dicht bij CL-voetbal

Inter zette de kansen op de Champions League op het spel door een dag eerder te verliezen van Sassuolo (1-2). In de laatste speelronde spelen Lazio en Inter tegen elkaar. De ploeg uit Milaan heeft in Rome een zege nodig om alsnog als vierde in de Serie A te eindigen. Het duel in Milaan eindigde in december in 0-0 en bij een gelijk puntentotaal geeft het onderlinge resultaat de doorslag.