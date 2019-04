Lazio verrast Milan in eigen huis en is bekerfinalist

Het eerste bekerduel in Rome tussen de nummer vier (Milan) en acht (Lazio) van de Serie A eindigde eind februari in 0-0. Anderhalve week geleden won AC Milan in eigen huis de competitiewedstrijd tegen Lazio nog met 1-0.



Lazio speelt op 15 mei in Rome in de finale tegen de winnaar van het tweeluik tussen Fiorentina en Atalanta. Het eerste duel in Florence eindigde in 3-3. Donderdag is de return in Bergamo.