Leeds United onderuit in kraker ondanks goal oud-Feyenoorder, Liverpool met zege winterstop in

Crysencio Summerville beleeft droomweken in de Premier League. Eerst scoorde hij als invaller tegen Fulham, vervolgens maakte hij de winnende in Liverpool, dat kunstje flikte hij ook in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth en vandaag moest Tottenham Hotspur eraan geloven. De voormalig Feyenoorder opende de score in Londen. Harry Kane maakte een kwartier later gelijk, maar Rodrigo hielp Leeds vlak voor rust weer aan een voorsprong: 1-2.