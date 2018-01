Leicester bijt in FA Cup tanden stuk op oude club Vardy

Engeland lyrisch over Virgil: Hij is iedere cent waard

11:08 De lyrische koppen in de ochtendkranten. Het applaus van de wachtende supporters bij de spelersuitgang van Anfield, een avond eerder, dik anderhalf uur na afloop van de wedstrijd. De beelden van zijn winnende kopbal, nota bene pal voor de beroemde Kop-tribune. In een heerlijke roes werd Virgil van Dijk vanochtend wakker in Liverpool, de stad die hem definitief in de armen sloot na zijn winnende goal in de 230ste Merseyside-derby, vrijdagavond.