Leicester City haalt uit, Veltman en Pröpper pakken drie kostbare punten met Brighton

Brighton staat dankzij de knappe zege nu op 29 punten. Het gat met nummer achttien Fulham bedraagt inmiddels drie punten. Na een kwartier spelen opende Lewis Dunk de voorsprong namens de bezoekers. Che Adams trok de stand gelijk, maar het was Leandro Trossard die na 56 minuten voor de winnende treffer tekende. Bij Brighton begon Joël Veltman zoals gewoonlijk in de basis. Davy Pröpper kwam een kwartier voor het laatste fluitsignaal binnen de lijnen, terwijl ex-AZ’er Alireza Jahanbakhsh op de bank bleef.

Voor The Saints wordt de situatie de laatste weken steeds penibeler. De degradatiekandidaat begon nog uitstekend aan het seizoen en mengde zich volop in de strijd om de bovenste plaatsen, maar is de kluts inmiddels volledig kwijt. Southampton bezet nu de veertiende plaats en heeft nog slechts zeven punten voorsprong op Fulham.

Leicester City haalt uit

Dankzij een klinkende 5-0 zege op hekkensluiter Sheffield United is Leicester City voor minstens een paar uur de nieuwe nummer twee van de Premier League. The Foxes mochten Kelechi Iheanacho danken. De Nigeriaan groeide uit tot de grote man met een hattrick. Ayoze Perez en een eigen treffer van Ethan Ampadu bepaalden de eindstand op 5-0. Manchester United kan plek twee met een zege op West Ham United vanavond al heroveren. Het verschil tussen de topclubs bedraagt twee punten.



Bij Sheffield United werd coach Chris Wilder gisteren ontslagen, nadat hij een paar jaar terug begon in de League One. Vorig seizoen deed Sheffield United lange tijd mee om Europees voetbal, dit seizoen lukt er bijna niets bij The Blades.