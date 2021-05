Leicester City lijdt mogelijk dure thuisnederlaag tegen Newcastle United

Kan Villarreal (of misschien AS Roma) voorkomen dat de Europese finales wéér Engelse feestjes worden?

6 mei De Champions League-finale gaat tussen twee Engelse clubs, en het is niet ondenkbaar dat ook de Europa League-eindstrijd een Premier League-feestje wordt. Het zou voor de tweede keer in drie jaar tijd (én in de geschiedenis) zijn dat er vier clubs uit hetzelfde land in de twee Europese finales staat. De hoop van de rest van Europa is gevestigd op Villarreal en een héél klein beetje op AS Roma.