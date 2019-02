Leicester City ontslaat Claude Puel

Puel was sinds oktober 2017, na het ontslag van Craig Shakespeare, in dienst bij de landskampioen van 2016. In zijn eerstre seizoen wist hij The Foxes nog naar een negende plek in de Premier League te leiden. Dit seizoen wil het na een aardige start van het seizoen minder vlotten: Leicester City won op Nieuwjaarsdag nog bij Everton, maar wacht sindsdien al zeven wedstrijden zonder zege.



Begin januari leed men een beschamende FA Cup-nederlaag tegen League Two-club Newport County. ,,De club bedankt Claude voor zijn inspanningen bij het leiden van het team in de zestien maanden dat hij in Leicester was en wenst hem het beste in zijn toekomstige carrière”, laat de club weten.



Leicester City maakt een bewogen seizoen door. In oktober kwam clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha om het leven bij een helikoptercrash bij het stadion van Leicester City. De helikopter stortte meteen nadat het was opgestegen vanuit het King Power-stadion in de problemen en stortte neer op een parkeerplaats.