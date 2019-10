Leicester City staat stil bij overlijden voormalig eigenaar Vichai

Video Atalanta Bergamo haalt flink uit tegen Udinese

18:13 Atalanta Bergamo staat na drie wedstrijden in de Champions League nog op nul punten, maar in de Serie A blijft de ploeg van Gian Piero Gasperini het fantastisch doen. Met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis werd vanmiddag met 7-1 gewonnen van Udinese.