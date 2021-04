Leicester City treft Chelsea in finale FA Cup na zege op Southampton

Video Maduro won Copa del Rey in 2008 met Koeman: ‘Vijf dagen later was hij ontslagen’

17 april Hedwiges Maduro (36) heeft een bijzondere relatie met Ronald Koeman, de coach die hem in februari 2005 liet debuteren voor Ajax en drie jaar later naar Valencia haalde. Het is vandaag dertien jaar geleden dat Maduro en Koeman de Copa del Rey wonnen met Valencia. Vijf dagen later werd Koeman ontslagen en vloog hij terug naar Nederland. ,,Ik hoop dat hij deze keer kan bouwen op zo'n prijs.”