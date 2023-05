Leicester en Leeds degraderen uit Premier League, Everton veilig en Ten Hag eindigt met United als derde

Met videoErik ten Hag is met Manchester United op de derde plaats geëindigd in de Premier League. De ploeg van Erik ten Hag sloot de competitie af met een 2-1 zege op Fulham en kan volgende week na de League Cup ook nog de FA Cup winnen, maar zal daarvoor wel landskampioen en Champions League-finalist Manchester City moeten verslaan.

Voor Leicester City (in 2016 nog kampioen van de Premier League) en Leeds United (in 2020 na zestien jaar teruggekeerd in de Premier League) viel vanavond het doek. Everton speelde zich op de spectaculaire en zenuwslopende slotdag van de Premier League veilig met een 1-0 overwinning op Bournemouth op Goodison Park, waar Everton zich vorig jaar ook al veilig speelde op de voorlaatste speeldag met een 3-2 overwinning op Crystal Palace.



De Malinese middenvelder Abdoulaye Doucouré maakte na 57 minuten de bevrijdende goal, maar Everton moest daarna nog lang standhouden. Pas na elf minuten extra tijd werd er afgefloten, waarna ook definitief het doek viel voor Leicester City, dat nog wel met 2-1 won van Conference League-finalist West Ham United.

Everton speelde in de clubhistorie liefst 120 jaar op het hoogste niveau en slechts vier jaar op het tweede niveau van Engeland. De onafgebroken reeks van 69 jaar krijgt volgend seizoen een vervolg, wanneer de club uit Liverpool het laatste seizoen op het stokoude Goodison Park speelt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Leeds United degradeert, Spurs grijpt naast Europees ticket

Leeds United keerde in 2020 onder Marcelo Bielsa na zestien jaar terug in de Premier League, maar degradeert nu na drie jaar op het hoogste niveau. Ook de vierde coach van het seizoen (Sam Allardyce) kon de boel niet meer redden op Elland Road, waar Tottenham Hotspur met 1-4 won. Harry Kane maakte zijn 29ste en 30ste goal van het seizoen. Normaal gesproken wel goed voor de topscorerstitel, maar Erling Haaland eiste die prijs glansrijk op met 36 treffers in zijn debuutseizoen in de Premier League. Ondanks de dertig goals van Kane eindigt Spurs wel als achtste, waarmee de club naast Europees voetbal grijpt.

Aston Villa won op Villa Park in Birmingham met 2-1 van Brighton & Hove Albion. Toen Unai Emery in november 2022 het stokje overnam van de ontslagen Steven Gerrard stond Aston Villa nog zestiende. Villa gaat nu als nummer zeven de Conference League in, nummer zes Brighton gaat samen met Liverpool de Europa League in.

Spektakel bij Liverpool, Cody Gakpo scoort

Het grootste spektakel op de slotdag kwam verrassend uit het zuiden van Engeland. Het al een tijdje gedegradeerde Southampton kwam verrassend met 4-2 voor tegen Liverpool, maar via goals van Cody Gakpo en Mohamed Salah sloot de nummer vijf van de Premier League het seizoen af met een gelijkspel. Afgelopen woensdag werd al duidelijk dat Liverpool naast het Champions League-ticket zou grijpen door de resultaten van Manchester United en Newcastle United in de midweekse inhaalduels in aanloop naar de laatste speelronde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Manchester United eindigt als derde met 75 punten, veertien minder dan kampioen Manchester City en negen minder dan Arsenal, dat nog wel met 5-0 won van Wolverhampton Wanderers. De nummer twee van de Premier League stond na 31 van de 38 speelrondes bovenaan, maar gaf het in april weg met drie gelijke spelen op rij en daarna een 4-1 nederlaag in de topper bij Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola (vijf landstitels in zes jaar) sloot het seizoen in Londen af met een 1-0 nederlaag bij Brentford. De 29-jarige verdediger Ethan Pinnock, die vandaag zijn contract verlengde tot medio 2027, maakte kort voor tijd de winnende goal voor Brentford, dat knap als negende eindigt.

Chelsea, dat dit seizoen liefst 612 miljoen euro uitgaf aan spelers, eindigde het seizoen op een twaalfde plek, slechts tien punten boven de degradatiestreep. The Blues speelden op de laatste speeldag met 1-1 gelijk tegen het Newcastle United van Sven Botman, dat volgend seizoen in de Champions League gaat spelen.

Uitslagen in speelronde 38 van de Premier League

Arsenal - Wolverhampton Wanderers 5-0

Aston Villa - Brighton & Hove Albion 2-1

Brentford - Manchester City 1-0

Chelsea - Newcastle United 1-1

Crystal Palace - Nottingham Forest 1-1

Everton - Bournemouth 1-0

Leeds United - Tottenham Hotspur 1-4

Leicester City - West Ham United 2-1

Manchester United - Fulham 2-1

Southampton - Liverpool 4-4

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Ontlading bij Abdoulaye Doucoure nadat hij Everton op een bevrijdende 1-0 heeft gezet tegen Bournemouth. © Action Images via Reuters

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's uit de Premier League