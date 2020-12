Leicester en ManU in balans na heerlijke topper, El Ghazi scoort voor winnend tiental

Boxing Day werd later op de middag vervolgd met twee wedstrijden, waarvan die tussen Aston Villa en Crystal Palace de meest in het oog springende was. Ook op Villa Park lag het tempo hoog, net als een klein uurtje verderop in Leicester het geval was. Bertrand Traoré opende al vroeg de score, maar hij zag ook hoe Tyrone Mings de thuisploeg geen goede dienst bewees door nog voor rust twee keer geel te pakken. Na de pauze kon Crystal Palace echter geen vuist maken en liep Villa verder weg. Het werd 2-0 en een kwartier voor tijd ook nog 3-0, toen de meegelopen Anwar El Ghazi het eindstation was van een snelle counter.



Subtopper Southampton en laagvlieger Fulham kwamen op Craven Cottage niet verder dan 0-0. Later vanavond staat de Londense derby tussen Arsenal en Chelsea nog op het programma, gevolgd door Manchester City - Newcastle United en Sheffield United - Everton.