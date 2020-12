Leicester winnaar van het weekend, Burnley trakteert Arsenal op vierde thuisnederlaag op rij

Tragisch: tweede Zuid-Afrikaanse internatio­nal in een maand tijd om het leven gekomen

10:56 Voor de tweede keer in amper een maand tijd is een Zuid-Afrikaanse voetbalinternational omgekomen bij een auto-ongeluk. De 25-jarige verdediger Motjeka Madisha van Mamelodi Sundowns kwam in de nacht van zaterdag op zondag door een ongeluk om het leven.