Leicester winnaar van het weekend, Burnley trakteert Arsenal op volgende nederlaag

11 december Zinedine Zidane ziet in stadgenoot Atlético Madrid dit seizoen de favoriet voor het kampioenschap in La Liga. Atlético is nog altijd ongeslagen en voert met 26 punten uit tien wedstrijden de ranglijst aan. ,,Zij zijn de favoriet, dat laten ze iedere wedstrijd weer zien”, zei de coach van Real Madrid. Atlético gaat zaterdagavond (21.00 uur) op bezoek in het Estadio Alfredo Di Stéfano.