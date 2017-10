Leicester wint na ontslag Shakespeare

AS Monaco houdt PSG in zicht na thuiszege op Caen

19:07 AS Monaco heeft de achterstand op koploper Paris Saint-Germain in ieder geval voor een dag teruggebracht tot drie punten. De Franse kampioen uit het prinsdom won met 2-0 van SM Caen en herstelde zich daarmee van de thuisnederlaag tegen Besiktas in de Champions League.