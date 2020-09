Leipzig zet titeldroom kracht bij met overtuigende zege op St. Juste en invaller Boëtius

Leipzig hoopt dit seizoen voor het eerst in de nog prille clubhistorie de Duitse landstitel te veroveren. Afgelopen seizoen leek het lang op weg naar de trofee, maar na de coronabreak stond er geen maat op het heersende Bayern München. Leipzig eindigde uiteindelijk als derde, met zestien punten achterstand op Bayern en drie punten op Borussia Dortmund. Dit seizoen moet Leipzig het in ieder geval stellen zonder sterspeler en topscorer Timo Werner, die voor vijftig miljoen euro naar Chelsea is verkast.