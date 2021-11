Letland helpt Nederland een handje, WK op de tocht voor Noorwegen

samenvatting Schotland verzekert zich met zege op Moldavië van play-offs WK

Schotland heeft zich geplaatst voor de play-offs voor deelname aan het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Qatar. Het elftal van bondscoach Steve Clarke versloeg Moldavië (0-2) en verzekerde zich daarmee van de tweede plaats in poule F. Denemarken had zich als groepswinnaar al geplaatst voor het WK.

12 november