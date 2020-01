Leverkusen boekt ruime zege na flitsende start in Paderborn

Voor het elftal van Bosz leek er geen vuiltje meer aan de lucht toen Julian Baumgartlinger er in de eerste helft ook nog 0-3 van maakte. Vlak na rust werd het toch nog even spannend toen Paderborn via Dennis Srbeny iets terug deed. De Bundesliga-debutant, voor de winterstop nog ploeggenoot van Tim Krul bij Norwich City, kon scoren nadat doelman Lukas Hradecky een schot van Klaus Gjasula niet lekker verwerkte.

Wat volgde was een korte fase waarin Leverkusen het zwaar had en de thuisclub kansen kreeg op meer. Daley Sinkgraven voorkwam een tweede treffer van Srbeny met een ingreep waarmee hij zichzelf blesseerde. De ex-Ajacied kon verder, maar werd in de slotfase alsnog vroegtijdig naar de kant gehaald.



Leverkusen had de buit toen al binnen, want een kwartier voor tijd had Kai Havertz de wedstrijd al definitief in het slot gegooid: 1-4. De ploeg van Bosz, die afgelopen vrijdag zijn contract in Leverkusen verlengde tot medio 2022, komt door de zege op 31 punten en staat daarmee zesde.