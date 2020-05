Leverkusen herstelt zich dankzij recordgoal Havertz van echec tegen Wolfsburg

Deense competitie Diks over spelen voor digitale supporters: ‘Best confronte­rend, die grote schermen’

18:15 Ook in Denemarken is de voetbalcompetitie weer opgestart. Via een online internetverbinding zagen een paar honderd supporters gisteravond de wedstrijd Aarhus – Randers (1-1) ‘live’ vanuit het stadion. Voor Kevin Diks was het een aparte ervaring. ,,Het was best wel confronterend, zo van die grote schermen naast je. Maar wel leuk.”