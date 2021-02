Lewandowski heeft alleen Messi en Ronaldo nog voor zich, records voor Musiala

De topspits uit Warschau stoot daarmee een voormalig collega-steraanvaller van het podium. Voordat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de macht grepen in het miljardenbal, was het namelijk Raúl die zich de meest productieve spits ooit mocht noemen in het toernooi. Ronaldo en Messi passeerden de Spaanse spits, die jarenalng furore maakte bij Real Madrid en daarna nog twee jaar bij Schalke 04 speelde, jaren terug al. Nu slaagde ook Lewandowski erin Raúl te passeren en op het podium te komen.

De koppositie is echter nog ver weg. Lewandowski staat na zijn treffer tegen Lazio op 72 goals in de Champions League, liefst 62 minder dan koploper Cristiano Ronaldo. Messi bezet de tweede plaats met 119 Champions League-goals. Ook Karim Benzema (69), Ruud van Nistelrooij (56) en Thierry Henry (50) sloegen vaak toe. Lewandowski profiteerde op bezoek bij Lazio van een fout van Mateo Musacchio en opende daarna de score door Pepe Reina te passeren. De 32-jarige Pool tekende daarmee voor zijn vierde treffer in deze editie en staat dit seizoen al op 32 goals in 31 duels in alle competities. Afgelopen seizoen was Lewandowski met vijftien treffers de grote man bij Bayern, dat ten koste van Paris Saint-Germain de eindzege pakte in Lissabon.

Musiala jongste doelpuntenmaker namens Bayern

De wedstrijd tussen Lazio en Bayern was er voor voetbalhistorici sowieso een voor in de boeken. Voor rust verdubbelde Engels jeugdinternational Jamal Musiala (geboren in Stuttgart) namelijk de score namens de Duitse koploper. Hij is daarmee de jongste doelpuntenmaker in de Champions League namens Der Rekordmeister. Met zijn 17 jaar en 363 dagen werd hij ook de jongste Engelsman ooit met een goal in de knock-outfase van de Champions League. Voor het internationale record is hij een paar dagen te oud. Dat staat nog altijd op naam van Bojan Krkic, ex-aanvaller van onder meer FC Barcelona en Ajax. Hij scoorde voor het eerst toen hij 17 jaar en 217 dagen oud was.