Lewandowski helpt Bayern München aan zege op Augsburg met 22ste goal

De Poolse spits Robert Lewandowski benutte in de dertiende minuut een strafschop en zorgde daarmee voor de winnende goal. Augsburg kreeg een kwartier voor tijd de kans om gelijk te maken, maar invaller Alfred Finnbogason (voormalig speler van sc Heerenveen) schoot de bal uit een strafschop tegen de paal. Jeffrey Gouweleeuw droeg de aanvoerdersband bij Augsburg.



Lewandowski staat dit seizoen nu al op 22 doelpunten in de competitie voor Bayern, dat na zeventien wedstrijden 39 punten heeft. Nog nooit maakte een speler in de Bundesliga zoveel goals in de eerste helft van de competitie. Het record stond op naam van Gerd Müller, die halverwege het seizoen 1968/1969 al op 20 treffers stond. Hij eindigde dat seizoen met 30 treffers, maar kwam drie seizoenen later tot het indrukwekkende totaal van 40 treffers. Dat is sinds 1972 het record in de Bundesliga, maar Lewandowski ligt dus op koers om dat record te gaan verbreken als hij dit seizoen geen blessure of een doelpuntendip krijgt.