Lewandowski hervat looptraining

Lewandowski liep vorige maand een knieblessure op in het gewonnen WK-kwalificatieduel van Polen met Andorra. Hij verrekte banden in zijn rechterknie en onderzoek maakte duidelijk dat hij vier weken niet zou kunnen spelen.

Zonder Lewandowski verloor Bayern München in de kwartfinales van de Champions League van Paris Saint-Germain (2-3). De return in Frankrijk is dinsdag, nog zonder Lewandowski. De Pool is met 35 doelpunten topscorer in de Bundesliga.