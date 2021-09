Lewandowski neemt Gouden Schoen in ontvangst: ‘Misschien wel record voor de eeuwigheid’

Lewandowski overtrof daarmee in de Duitse competitie het record van Gerd Müller, die 40 doelpunten maakte voor Bayern in het seizoen 1971/1972. ,,Ik had niet gedacht dat ik het zou halen, ook omdat ik afgelopen seizoen een tijdje geblesseerd was”, zei de 33-jarige spits, nadat hij de Gouden Schoen in ontvangst had genomen. ,,Toen ik terug kwam en zo dicht bij het record van Müller zat, hield ik mezelf steeds voor dat ik positief moest zijn.”



Het lukte Lewandowski in de laatste minuut van de laatste competitiewedstrijd, tegen FC Augsburg, om Müller te overtreffen. De Duitse oud-topspits overleed enkele weken geleden op 75-jarige leeftijd.

Voorzitter Christian Seifert van de DFL, de organisator van de Bundesliga, is trots dat de topschutter van Europa in ‘zijn’ competitie speelt. ,,In tegenstelling tot Engeland, Spanje, Italië en Frankrijk bestaat onze competitie niet uit twintig clubs, maar uit achttien. Dat betekent dat je vier wedstrijden minder hebt om doelpunten te maken”, aldus Seifert. ,,Toch heeft Lewandowski de strijd met Messi, Ronaldo, Mbappé, Lukaku en Neymar gewonnen. Dat is heel bijzonder. Zijn 41 doelpunten zijn wellicht zelfs een record voor de eeuwigheid. We hebben allemaal gezien hoe lang het duurde voor het record van Gerd Müller werd overtroffen.”

Lewandowski scoorde dit seizoen alweer elf keer in zeven duels, waarvan zeven in vijf competitieduels.

Vorig jaar ging de Gouden Schoen naar de Italiaanse spits Ciro Immobile, die 36 doelpunten maakte voor Lazio in de Serie A. Roy Makaay was de laatste Nederlandse topscorer van Europa. Makaay maakte in het seizoen 2002/2003 voor Deportivo La Coruña 29 doelpunten in Spanje. Lionel Messi is recordhouder met zes Gouden Schoenen. In het seizoen 2011/2012 maakte de Argentijn liefst 50 competitiegoals voor FC Barcelona. Die mijlpaal is verder nooit bereikt. Cristiano Ronaldo won zijn vierde en (voorlopig) laatste Gouden Schoen in 2014/2015, toen hij 48 keer scoorde namens Real Madrid.

