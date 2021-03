Lewandowski schittert voor Polen, Ibrahimovic opnieuw belangrijk voor Zweden

In poule B won Zweden met 0-3 in Kosovo. Zlatan Ibrahimovic gaf in Pristina opnieuw een assist, zoals hij dat afgelopen donderdag ook al deed bij zijn rentree in de nationale ploeg na bijna vijf jaar. De 39-jarige spits van AC Milan bediende toen Viktor Claesson, vanavond was het Ludwig Augustinsson die kon scoren na een knappe hakbal van Ibrahimovic. Via doelpunten van de 21-jarige aanvaller Alexander Isak (ex-Willem II, nu Real Sociedad) en de 35-jarige aanvoerder Sebastian Larsson (AIK) liep Zweden daarna nog uit naar 0-3. Ibrahimovic werd halverwege de tweede helft afgelost door Marcus Berg. Ibrahimovic wacht zelf dus nog op een goal bij zijn terugkeer in de nationale ploeg, maar is met zijn assists al wel belangrijk.



Zweden speelt woensdag (18.45 uur) nog de thuiswedstrijd tegen Letland, waarin de ploeg van bondscoach Janne Andersson de goede start in de WK-kwalificatie een mooi vervolg wil geven. Zweden zit in de poule met Spanje, dat eerder vandaag met 1-2 won in Georgie door een goal van Dani Olmo in de 93ste minuut. Spanje begon de WK-kwalificatie met een 1-1 gelijkspel tegen Griekenland. De ploeg van bondscoach John van ‘t Schip speelde vandaag een oefeninterland tegen Honduras, die met 2-1 werd gewonnen door twee goals van Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis.