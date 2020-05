Lewandowski weet niet van ophouden: 43 doelpunten in dit seizoen en Rummennige in het vizier

Het was zijn 29ste treffer in de Bundesliga en daarmee ligt een nieuwe topscorerstitel in het verschiet. Zijn naaste belager Timo Werner heeft 'slechts’ 24 keer gescoord. Lewandowski kan ook al snel zijn Bundesligarecord van 30 treffers in één seizoen verbeteren. Tot dat aantal kwam hij in de seizoen 2015/2016 en in 2016/2017. In de laatste seizoen kwam hij in totaal ook tot 43 doelpunten in alle competities, maar hij heeft dit jaar natuurlijk nog tijd over om dat te verbeteren.