Lewandowski zou graag teamgenoot van Ronaldo willen worden

Defoe schiet Bournemouth van hatelijke 'nul' af

11:17 Na gisteravond is in de Premier League alleen Crystal Palace, waar Frank de Boer vorige week ontslagen werd, nog zonder punten. Bournemouth versloeg, na vier nederlagen in de eerste vier duels, in eigen stadion regiogenoot Brighton & Hove Albion met 2-1. Een samenvatting.