Lieke Martens komt net op tijd in EK-vorm met prijzen, doelpunten en assists

Dribbelen, pingelen, passen, schieten. Van alles heeft Lieke Martens in haar arsenaal, maar als een goede kopper staat ze niet per se bekend. Dat belette haar niet om met haar hoofd toe te slaan in de Spaanse bekerfinale tegen Sporting Huelva (6-1). Met Martens als basisspeelster verzekerde FC Barcelona zich, net als een seizoen eerder, van de Spaanse ‘dubbel’.



Het was voor Martens haar dertiende prijs in vijf seizoenen bij Barça. En misschien wel haar laatste, want Franse media weten dat de kans groot is dat de Limburgse volgend jaar naar Paris-Saint Germain gaat. Al is de mogelijkheid absoluut nog aanwezig dat Martens haar contract in Barcelona gaat verlengen.