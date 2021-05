Lieke Martens schittert in finale tegen Chelsea en wint Champions League met FC Barcelona

Door Daniël Dwarswaard



De topvorm van Martens is ook uitstekend nieuws voor de Oranje Leeuwinnen, zo vlak voor de Olympische Spelen. Dat Lieke Martens zich in Göteborg, waar de finale werd gespeeld, thuis voelt is niet geheel toevallig. In 2014 en 2015 woonde de linksbuiten van Barcelona en Oranje twee jaar in de Zweedse stad. Martens voetbalde toen bij de Zweedse topclub Kopparbergs. Voor iedereen in Nederland redelijk in de anonimiteit. Jaren later is werkelijk alles anders. Martens is een wereldster en een idool van miljoenen meisjes.



De beste voetbalster van de wereld werd ze in 2017 na de Europese titel met de Leeuwinnen. In de finale tegen Chelsea was díe Martens weer zichtbaar. In bloedvorm, een nachtmerrie voor de verdedigers van de kampioen van Engeland. Opvallen in de topwedstrijden, Martens heeft er patent op.