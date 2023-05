Lik op stuk in Leeds: club legt veldbetreder direct levenslang stadionverbod op

Programma, uitslagen en stand Premier League In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

De man wist in de blessuretijd over de reclameborden te klimmen en op trainer Eddie Howe van Newcastle af te lopen, die voor de dug-out stond. Hij gaf Howe een duw voordat hij door stewards werd overmeesterd.



Volgens Leeds United is de man gearresteerd en heeft hij een levenslang stadionverbod gekregen. Het duel op Elland Road eindigde in 2-2.