Lille en Botman zorgen voor sensatie: PSG onttroond als Franse landskampioen

Sven Botman is met Lille kampioen van Frankrijk geworden. De koploper van Frankrijk slaagde er vanavond in om de voorsprong van één punt op Paris Saint-Germain te verdedigen met een 1-2 zege op Angers.

In de afgelopen acht seizoenen werd Paris Saint-Germain zeven keer kampioen. Alleen AS Monaco slaagde er in het seizoen 2016/17 in om het sterrenensemble uit de Franse hoofdstad te kloppen. Dit seizoen is het Lille dat de kampioensreeks van PSG een halt toeroept.

Al bij rust hadden Botman, die zich maandag meldt bij Jong Oranje, en consorten een comfortabele voorsprong op het scorebord gezet. Na tien minuten maakte Jonathan David de 0-1 voor Lille tegen Angers en op slag van rust was het Burak Yilmaz die een penalty mocht nemen. Dat deed de 35-jarige Turkse spits uitstekend en hij stelde de zege eigenlijk al na één helft veilig: 0-2. Angers scoorde pas in blessuretijd nog een aansluitingstreffer, maar dat was niet voldoende om het kampioensfeest van Lille te verstoren.



Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain deed op bezoek bij Stade Brest ook wat het moest doen met een 0-2 zege op Stade Brest, maar dat mocht dus niet meer baten. De goals werden gemaakt door Romain Faivre (eigen goal) en Kylian Mbappé. Neymar miste na negentien minuten een penalty bij een 0-0 stand.

Het is voor Lille de vierde titel in de clubhistorie. Eerder werden titels gewonnen in 1946, 1954 en 2011. In het laatstgenoemde seizoen speelde onder anderen Eden Hazard mee. De Belg gaf op de clubwebsite van Lille al te kennen dat het kampioenschap van Lille dit seizoen een nog grotere prestatie is dan destijds in 2011. ,,Nu is er een Qatarese versie van PSG in de competitie. Dat maakt het voor andere ploegen nog lastiger om kampioen te worden”, zei Hazard. Een mooi compliment voor Botman en zijn ploeggenoten, want na vanavond is de titel toch echt een feit.

Memphis Depay

Memphis Depay kreeg in de thuiswedstrijd tegen OGC Nice niet het afscheid dat hij voor ogen had met Olympique Lyon. De Oranje-international bevestigde deze week zijn aankomende vertrek en wilde afscheid nemen met het behalen van een ticket voor de voorronde van de Champions League, maar dat mislukte jammerlijk. Memphis schreef wel twee assists op zijn naam, maar OGC Nice won met 2-3. Kasper Dolberg scoorde nog voor de bezoekers.



AS Monaco, dat vooraf één punt boven Olympique Lyon stond, won overigens ook niet. De uitwedstrijd tegen Lens eindigde in 0-0. Het was voor de ploeg van coach Niko Kovac wel voldoende voor een plek in de voorronde van het miljoenenbal terwijl Olympique Lyon de Europa League in moet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.