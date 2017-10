Limbombe helpt Club Brugge aan zege

Ruud Vormer had Brugge al in de eerste minuut op voorsprong gezet, maar binnen tien minuten stond het weer gelijk door een treffer van Sébastien Siani. In de 24ste minuut was het weer prijs voor de gasten: ditmaal scoorde de Braziliaan Wesley Moraes op aangeven van Vormer. Bij de eerste goal was het precies andersom. De Franse middenvelder Franck Berrier zorgde voor de 2-2 ruststand en KV Oostende mocht lang hopen op een punt, waarmee de ploeg de laatste plaats zou verlaten. Maar Limbombe besliste anders en nam de tweede gele kaart, wegens het uittrekken van zijn shirt, voor lief.