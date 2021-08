Lionel Messi (34) vertrekt na 21 jaar definitief bij FC Barcelona

,,Hoewel FC Barcelona en Lionel Messi een akkoord hebben bereikt en de duidelijke intentie van beide partijen was om een nieuw contract te tekenen, kan dit niet gebeuren vanwege financiële en structurele belemmeringen van La Liga. Als gevolg van deze situatie blijft Messi niet bij FC Barcelona. Beide partijen betreuren het ten zeerste dat de wensen van de speler en de club uiteindelijk niet zullen worden vervuld. FC Barcelona betuigt van harte zijn dank aan de speler voor zijn bijdrage aan de historie van deze de club en wenst hem het allerbeste voor de toekomst in zijn persoonlijke en professionele leven,” zo staat er op de clubsite van FC Barcelona.

Het contract van Messi was op 1 juli al afgelopen. Messi scoorde 672 keer en gaf 305 assists in 778 wedstrijden voor FC Barcelona. Hij maakte op zijn dertiende al de overstap van Newell's Old Boys uit zijn geboorteplaats Rosario naar Barcelona, waar hij op 16 oktober 2004 zijn debuut maakte als invaller voor Deco in de stadsderby bij RCD Espanyol. Frank Rijkaard en Henk ten Cate waren zijn eerste trainers bij de hoofdmacht. Daarna beleefde Messi grote successen onder Pep Guardiola en Luis Enrique.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Messi won met FC Barcelona tien keer La Liga, zeven keer de Copa del Rey, vier keer de Champions League en drie keer de wereldbeker voor clubs. Hij won daarnaast zeven keer de Gouden Bal, waarmee hij recordhouder is. Messi won vorige maand ook eindelijk zijn eerste grote prijs met de nationale ploeg van Argentinië, door in het Maracanã in Rio de Janeiro met 1-0 te winnen van Brazilië. Messi genoot sindsdien met zijn vrouw en drie zoons van vakantie in Miami en op Ibiza, maar zal nu op zoek moeten naar een nieuwe club.

De ploeg van coach Ronald Koeman begint volgende week zondag aan het nieuwe seizoen in La Liga met de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad, een week later volgt de uitwedstrijd bij Athletic Bilbao. Zondagavond (21.30 uur) speelt Barcelona de laatste oefenwedstrijd voor dit seizoen. Juventus is dan de tegenstander in het Estadi Johan Cruyff om de Trofeu Joan Gamper, de traditionele afsluiter van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Messi won vorig seizoen nog de Copa del Rey, maar na een knappe inhaalrace haakte Barcelona in de laatste weken van het seizoen toch af in de titelrace achter de twee grootmachten uit Madrid. Luis Suárez, de grote vriend van Messi, werd op de slotdag van de competitie uiteindelijk kampioen met Atlético Madrid.

Volledig scherm © AFP