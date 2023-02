Lionel Messi haalt weer uit naar Oranje: ‘Nederland toonde geen enkele vorm van fair play’

Lionel Messi sluit niet uit dat hij in 2026 toch nog een keer meedoet aan het WK voetbal. De Argentijnse superster houdt in een interview met de Argentijnse krant Olé de deur op een kier. Ook blikt hij nog maar eens terug op de verbale en non-verbale schermutselingen tijdens en na de kwartfinale tegen Nederland.

De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar is inmiddels twee maanden geleden gespeeld, maar nog altijd wordt Lionel Messi in elk interview gevraagd naar alle ophef rondom die wedstrijd. Afgelopen week sprak de sterspeler zich al uit over de woordenwisselingen met Louis van Gaal en Wout Weghorst, waarbij hij aangaf het niet tof te vinden dat hij zich zo liet gaan. In gesprek met Olé stelt de Argentijn dat het echter niet helemaal eerlijk is dat alleen de Argentijnen het stempel ‘onsportief’ opgeplakt krijgen.

,,Oneerlijk", zo beantwoordt Messi de vraag wat hij vindt van de kritieken op de manier van feestvieren van de Argentijnen, zowel tijdens als na het gewonnen WK. ,,We hebben niets cadeau gekregen en we hebben ons altijd voorbeeldig gedragen, op en naast het veld. Ik denk dat iedereen over ons gedrag spreekt door de wedstrijd tegen Nederland. Daar is alles begonnen. Maar niemand analyseert wat er écht is gebeurd", aldus de Argentijn.

,,Niemand heeft het over de woorden vooraf aan de wedstrijd of over wat er tijdens de wedstrijd en de penaltyserie gebeurde", vervolgt Messi, die eerder al had aangegeven zich te hebben gestoord aan de woorden van Van Gaal, die zei dat Argentinië met tien man moest verdedigen omdat Messi verdedigend niets zou doen. ,,De Nederlanders provoceerden en zij waren het die geen enkele vorm van fair play toonden. Zij waren het die onze spelers lastigvielen toen ze een penalty wilden nemen. Iedereen praat maar over wat Argentinië deed na de overwinning, maar niemand praat daarover.”

Volledig scherm Lionel Messi haalt zijn gram bij Louis van Gaal. © VCG via Getty Images

WK 2026

Of Messi nog doorgaat tot en met het WK 2026? ,,Ik hou van voetballen, ik hou van wat ik doe. Zo lang ik fit ben en het leuk blijf vinden, ga ik door", aldus de 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain, die eerder gezegd had dat zijn vijfde WK zijn laatste zou zijn. Messi bezorgde Argentinië in Qatar de wereldtitel. De aanvoerder maakte zeven doelpunten, waarvan twee in de finale tegen Frankrijk (3-3). Hij scoorde in de gewonnen strafschoppenserie ook vanaf 11 meter. Messi zette met de wereldtitel de kroon op zijn bijzonder succesvolle carrière.

Veel van Messi's toekomst zal ook afhangen van bondscoach Lionel Scaloni. De Argentijnse coach zei direct na het WK dat hij altijd een plek in zijn selectie vrijhoudt voor Messi. Scaloni beloofde de nummer 10 mee te nemen naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico als Messi dat wil. ,,Hij heeft het recht verworven om zelf te beslissen wanneer het genoeg geweest is. Zolang hij zich beschikbaar stelt, selecteer ik hem”, aldus de bondscoach.

Messi viert tijdens het volgende WK zijn 39ste verjaardag. ,,Gezien mijn leeftijd lijkt het erg moeilijk om er dan nog bij te zijn. Het volgende WK is ver weg. Maar het ligt eraan hoe mijn carrière verder verloopt. Dat hangt van veel dingen af. Ik weet het niet”, aldus de oud-speler van FC Barcelona.

